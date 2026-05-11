Kurulduğu günden beri çalışmalarını sürdüren ve sık sık Adıyamanlı vatandaşlarla bir araya gelen Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Alsan, bu kez sokağa çıkarak esnafla buluştu.

Tek tek iş yerlerini ziyaret eden Başkan Alsan, ziyaret ettiği yerlerde, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek taleplerini not aldı.

Adıyamanlı esnaf yaşadıkları zorlukları dile getirirken Başkan Alsan ise esnafın ve vatandaşın sorunlarının çözümü için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.

