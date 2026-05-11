Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Adıyaman Engelli Dernekleri Kalkındırma Platformu Başkanı Zeynel Abidin Şenlik ile engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelli vatandaşları makamında kabul etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette engelli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilenen Vali Abdullah Küçük, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik her çalışmanın destekçisi olacaklarını belirten Vali Küçük, kamu kurumları olarak engellerin kaldırılması ve sorunların çözümüne katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Vali Küçük açıklamasında, engelli bireylerin azimleri, mücadeleleri ve hayata bağlılıklarıyla topluma örnek olduklarını belirterek, Engelliler Haftası'nı kutladı. Toplumdaki farkındalık ve hassasiyetin artırılmasının önemine dikkat çeken Küçük, engelli vatandaşlara ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Program, günün anısına gerçekleştirilen sohbet ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

