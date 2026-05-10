Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin toplumdaki yeri ve aile yapısındaki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gümüş, annelerin sevgi, fedakârlık ve sabrın en güçlü temsilcileri olduğunu ifade etti.

Annelerin hayatın her döneminde yol gösterici bir görev üstlendiğini belirten Gümüş, anne sevgisinin insan hayatındaki en kıymetli değerlerden biri olduğunu söyledi. Aile yapısının temelinde annelerin bulunduğunu kaydeden Gümüş, annelerin toplumun geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

“Annelerimiz En Büyük Destekçimizdir”

İsmail Gümüş mesajında, annelerin çocuklarının hayatında önemli bir rehber olduğunu belirterek onların her türlü fedakârlığı büyük bir sabırla yerine getirdiğini ifade etti.

Gümüş, “Annelerimiz hayatımız boyunca bizlere yol gösteren, sevgisiyle güç veren en kıymetli varlıklarımızdır. Onların mutluluğu ve huzuru hepimiz için büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Annelerin Toplumdaki Yerine Dikkat Çekti

Anneliğin hoşgörü ve merhametin simgesi olduğunu kaydeden Gümüş, annelere gösterilecek sevgi ve saygının toplum açısından önemli olduğunu belirtti.

MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, mesajının sonunda tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.