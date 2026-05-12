Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından kırsalda sürdürülen çalışmalar kapsamında Kayacık Köyü'nde başlatılan parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yapılan çalışmalarla köyde ulaşımın daha rahat hale getirilmesi ve yaşam alanlarının daha modern bir görünüme kavuşması hedeflendi.

Konuya ilişkin Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Devam eden çalışmalarımız kapsamında Kayacık Köyümüzde parke taşı ve çevre düzenleme çalışmalarımız tamamlandı. Adıyaman İl Özel İdaresi olarak vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına kırsalda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.'

Köy sakinleri ise tamamlanan çalışmalar kapsamında duydukları memnuniyeti dile getirerek;

'Burası depremden sonra taş topraktı. Şehir içiyle, belediyeyle hiçbir farkı yoktu. Çok güzel hizmetler geldi köyümüze. Valimizden Allah razı olsun bu hizmeti getirdikleri için çok memnunuz. Yetkililere çok teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

