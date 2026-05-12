Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler sahne aldı. İlçede eğitim gören özel öğrenciler, program boyunca koro ve solo performanslarla türküler seslendirerek izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Program, Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürü Abdullah Çetinkaya'nın selamlama konuşmasıyla başladı. Ardından İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, özel bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Başli, programın hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ederek başarılar diledi.

Yarışmada Dereceye Girenlere Ödül

'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında düzenlenen afiş tasarlama yarışmasında dereceye giren öğrenci Ceren Şahin'e, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal tarafından birincilik belgesi ve madalyası takdim edildi.

Geniş Katılım

Programa Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer, İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

