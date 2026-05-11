Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Kariyer Buluşmaları” programında gençlerle bir araya geldi.

Program kapsamında öğrencilerle sohbet eden Ahmet Aydın, gençlerin kariyer hedefleri, gelecek planları ve Türkiye’nin geleceğine dair düşüncelerini dinledi. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada gençlerin sorularını da yanıtlayan Aydın, gençlerin enerjisi ve vizyonunun kendilerini umutlandırdığını ifade etti.

“Gençler Türkiye’nin Geleceğine Yön Verecek”

Türkiye Yüzyılı hedeflerinde gençlerin önemli rol üstleneceğini belirten Aydın, gençlerin yalnızca akademik başarıyla değil, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Aydın, “Bilgisiyle, özgüveniyle ve güçlü karakteriyle yetişen gençlerimiz ülkemizin yarınlarına yön verecek” ifadelerini kullandı.

Program sonunda gençler, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a teşekkür etti.