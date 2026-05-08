Dün Adıyaman'a gelerek göreve başlayan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Kahta'ya ziyarette bulundu. Kahta ilçesine bağlı Narince Köyü'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Küçük, köy muhtarı ve vatandaşlardan köyün talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Adıyaman Valiliğinden ziyaretlerle ilgili yapılan açıklamada;

'Misafirperverlikleri, sıcak karşılamaları ve gönülden sohbetleri dolayısıyla Narinceli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.' İfadelerine yer verildi.

