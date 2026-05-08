Adıyaman'da bir mağaza açılışı sırasında izdiham yaşandı. İzdiham sırasında fenalık geçirenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Adıyaman'da bir alışveriş merkezinde açılışı yapan mağazanın günler öncesinde indirim duyurusu yapması üzerine vatandaşlar sabahın erken saatinde adeta akın etti. Mağaza kepenklerinin kaldırılmasıyla birlikte binlerce insan bir anda içeriye girmeye çalışınca izdiham yaşandı. İzdiham esnasında bazı vatandaşlar fenalık geçirdi. Baygınlık geçiren vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaşanan izdiham sonrası vatandaşlar polis ekiplerinin kontrolü eşliğinde içeriye alınmaya başlandı.