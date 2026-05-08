Kurban ibadeti, milyonlarca Müslüman için yalnızca bir dini yükümlülük değil, aynı zamanda paylaşma bilincinin en somut tezahürüdür. Ancak özellikle adak kurbanı söz konusu olduğunda, bu ibadetin doğru anlaşılması ve usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi hayati bir önem taşır. Adak, kişinin Allah'a verdiği kesin bir sözdür; bu sözün yerine getirilmesi hem fıkhi bir sorumluluk hem de vicdani bir emanettir.

Peki, adak kurban bağışı sürecinde nelere dikkat edilmeli? İbadetin sahih (geçerli) olması için hangi kriterler belirleyicidir? Ve en önemlisi, binlerce kilometre uzaktaki veya hemen yanı başımızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak bir bağışta "güven" nasıl tesis edilir?

Adak Kurbanı Nedir ve Fıkhi Önemi

Adak (nezir) kurbanı, bir Müslümanın belirli bir dileğinin gerçekleşmesine bağlı olarak veya doğrudan şükür niyetiyle Allah'a kesmeyi vaat ettiği kurbandır. Diyanet İşleri Başkanlığı ölçülerine göre, adak kişinin kendi iradesiyle üstlendiği bir yükümlülüktür ve şart gerçekleştiği andan itibaren yerine getirilmesi vaciptir (farz derecesinde gereklidir).

Adak kurbanının, Kurban Bayramı'nda kesilen udhiyye (vacip kurban) ve yeni doğan çocuk için kesilen akika kurbanından en temel farkı, bu şarta bağlılığı ve etinin dağıtım kurallarıdır. İslam fıkhında adak, kişinin Rabbine verdiği bir sözleşmedir ve ihlali dini sorumluluk doğurur.

Adak Kurbanında Sık Yapılan Hatalar ve Fıkhi Riskler

Yardımseverlik duygusuyla yapılan bağışlar, süreci şeffaf yönetmeyen aracı kurumlar yüzünden amacına ulaşamayabilir. İşte adak kurbanı ibadetinde en sık karşılaşılan fıkhi hatalar:

● Kesim Şartlarına Riayet Edilmemesi: Adak kurbanı için büyükbaş hayvanlarda 2 yaş, küçükbaş hayvanlarda ise 1 yaş (veya annesi boyutuna ulaşmış 6 aylık gösterişli kuzular) şartı aranır. Hayvanın azalarının tam ve sağlıklı olması zorunludur. Bu koşullar sağlanmazsa ibadet geçersiz sayılır.

● Et Dağıtımında Fıkhi Hata: Adak kurbanı etlerinin dağıtımı, ibadetin en hassas noktasıdır. Diyanet fetvalarına göre; adak kurbanının etinden adak sahibi, eşi, usulü (anne, baba, dede, nine) ve füruu (çocuklar, torunlar) yiyemez. Etin tamamı eksiksiz olarak gerçek ihtiyaç sahiplerine (fakirlere) dağıtılmalıdır.

● Vekalet Eksikliği: İslam hukukunda vekalet şarttır. "Parayı gönderdim, kessinler" mantığı fıkhen eksiktir; kesim için kuruma sözlü veya dijital ortamda net bir vekalet (yetki) verilmelidir.

Güvenilir Bir Adak Bağışı Süreci Nasıl İşlemeli?

Sürecin her aşaması dini kurallara uygun ve şeffaf yürütülmelidir:

Niyet ve Vekalet: Bağışçı niyetini belirterek güvenilir bir kuruma vekalet verir. Liyakatli Kesim: Hayvanlar veteriner kontrolünden geçer. Kesim işlemi, ehil kasaplar tarafından İslami usullere (kıble, besmele ve tekbir) tam uygun olarak, hijyenik mezbahalarda yapılır. Hakkaniyetli Dağıtım ve Şeffaflık: Kesilen etler soğuk zincir korunarak, önceden sosyal incelemesi yapılmış yetimlere, hastalara ve yoksul ailelere ulaştırılır. Kurum, bu süreci bağışçıya görsel materyallerle raporlamalıdır.

İbadetin ve Şeffaflığın Teminatı: Beşir Derneği

Adak kurbanı sürecini fıkhi hassasiyetle yönetmek, ciddi bir saha deneyimi ve operasyonel güç gerektirir. Türkiye'nin "Kamu Yararına Çalışan" öncü sivil toplum kuruluşlarından Beşir Derneği, Genel Başkan Fatih Sarıyar liderliğinde, kurban organizasyonlarını köklü bir sistematiğe oturtmuştur.

Sadece bayramlarda değil, yılın 12 ayı boyunca sahada olan Beşir Derneği; yurt içinde İstanbul'dan Diyarbakır'a, Adıyaman'dan afet bölgelerine; yurt dışında ise Afrika, Gazze ve Arakan gibi mazlum coğrafyalara uzanan geniş bir lojistik ağa sahiptir.

BEYSİS ile Şeffaf Takip Sistemi

Kurban bağışında güvenin en somut örneği, kuruma özel geliştirilen BEYSİS (Beşir Yönetim ve İzleme Sistemi) altyapısıdır. Bu sistem sayesinde güvenilir kurban bağışı yapan bağışçılar;

● Dijital vekaletlerini güvenle oluşturur,

● Kurbanlarının kesim aşamasını SMS ile anında öğrenir,

● Kesim anına ait videolara ve etlerin dağıtım raporlarına şeffaf bir şekilde ulaşırlar.

BEYSİS, yalnızca bir teknolojik yazılım değil; "Veren elin alan eli görmediği", emanetin fıkhi kurallarla korunduğu manevi bir köprüdür.

Sözünüz İyiliğe Dönüşsün

Adak kurbanı, kalpte edilen bir duanın ve verilen bir sözün somutlaşmış halidir. Sizin tuttuğunuz bir söz, kilometrelerce ötedeki bir yetimin yüzünü güldüren bir lokma, yoksul bir ailenin sofrasındaki bereket olur.

Bu hassas ibadeti yerine getirirken fıkhi sorumluluğunuzu liyakatli ellere teslim etmek ve emanetinizin gerçek muhtaçlara ulaştığından emin olmak için Beşir Derneği ​​Adak Bağışı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Doğru yapılan her ibadet, dünyayı saran bir iyilik zinciri başlatır; siz de hemen şimdi bu zincirin en güçlü halkalarından biri olun.