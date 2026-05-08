Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Muhammet Çevik tarafından hazırlanan 'Onaltı' adını taşıyan ebru, ebrulu tezyin ve ebrulu tasarım sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Adıyaman Halk Kütüphanesi'nde geleneksel Türk sanatlarının yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen sergide, ebru sanatının farklı teknikleri ile özgün çalışmalar yer aldı.

Uzun yıllardır ebru sanatıyla ilgilendiğini belirten Muhammet Çevik, Adıyaman'da bu sanatın tanıtılması ve yaygınlaşması için çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Hocalarından öğrendiklerini öğrencilerine aktarmaya çalıştığını ifade eden Çevik, sergiyle özellikle gençlerin sanat ve estetik ufuklarını geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. 7-12 Mayıs tarihleri arasında sergilenecek olan eserler ziyaretçileri bekliyor.

Sergide ebru merkezli çalışmaların yanı sıra ebrulu tezhip eserleri, ebrulu tasarımlar, hüsnühat yazıları ve kolaj çalışmalarının bulunduğunu dile getiren Çevik, farklı ebru çeşitlerine ilişkin örneklerin de ziyaretçilere sunulduğunu ifade etti. Renk ve formun bir araya getirildiği özgün çalışmaların da sergide yer aldığını belirten Çevik, klasik ve geleneksel ebru anlayışına alternatif olabilecek denemeler üzerinde durduklarını ifade etti.

Muhammet Çevik, tüm Adıyaman halkını sergiyi ziyaret etmeye davet etti.