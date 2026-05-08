Adıyaman'da, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin ters şeride girerek İstinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Eray K., idaresindeki 02 EC 869 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mevki yakınlarında kontrolden çıkarak ters şeride girdi. Bir süre ters şeritte ilerleyen otomobil daha sonra İstinat duvarına çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdurrahman Eray K., ile otomobilde bulunan Kemal Ö., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu alkollü oldukları öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.