Bir işletmenin Sanibest Pro gerektirip gerektirmediğini belirleyen üç temel kriter vardır. Birinci kriter günlük sifon çekme sayısıdır. İkinci kriter pik saat yoğunluğudur. Üçüncü kriter servis kesintisinin işletmeye maliyetidir. Yüksek müşteri trafiği ve servis sürekliliği gerektiren işletmelerde bu üç kriter genellikle birlikte karşılanır.

Restoran, otel, spor salonu, plaj kulübü, coworking ve plaza gibi işletmeler bu profile uyar. Türkiye genelinde Sanibest Pro tercih edilen sektörler büyük ölçüde bu kategorilerde toplanır. Turan Soğutma SFA Sanihydro yetkili bayi olarak sektör bazlı yapılandırma önerisi sunar.

Restoran ve Kafelerde Sanibest Pro Nasıl Konumlanır?

Restoran ve kafe işletmelerinde müşteri tuvaleti yoğun servis saatlerinde ardışık kullanıma maruz kalır. Tıkanma veya servis kesintisi müşteri deneyimini doğrudan etkiler. Sanibest Pro bu risk profili için tasarlanmıştır.

Restoran ve kafe yapılandırmasında izlenen yaklaşım:

1. Müşteri tuvaleti tek bir bağımsız Sanibest Pro ünitesiyle yapılandırılır

2. Personel servis tuvaleti ayrı bir hatla planlanır

3. Klozetin yanı sıra lavabo ve duş bağlantıları aynı cihaza yönlendirilir

4. Tahliye borusu güzergâhı mutfak ve servis alanından bağımsız çekilir

5. Sessiz çalışma profili müşteri ortamında dikkat çekmemesini sağlar

Bu yapılandırma önerileri saha keşfi sırasında müşteri trafiği, banyo ekipman sayısı ve atık çıkış yönüne göre netleştirilir. Restoran ve kafe işletmeleri Sanibest Pro ile servis kesintisi riskini en aza indirir ve müşteri deneyimini koruyan bir tesisat omurgası kurar.

Otel Projelerinde Hangi Faydalar Öne Çıkar?

Otel ve apart otel projeleri çoklu konaklama birimi içerir ve her birim bağımsız banyo gerektirir. Sanibest Pro bu projelerde özellikle bodrum ya da kanalizasyon kotu sorunlu odalarda tercih edilir.

Otel projelerinde öne çıkan faydalar:

• Oda bazlı bağımsız banyo eklemeleri tek cihazla bütünleştirilir

• Sessiz motor teknolojisi misafir konforunu bozmadan çalışma sağlar

• Düşük arıza oranı işletmenin günlük operasyon planını koruma altına alır

• Geniş bakım kapağı periyodik bakımı kısa sürede tamamlamayı mümkün kılar

• Kurumsal bakım sözleşmesi ile yıllık planlanmış kontrol imkânı sunulur

Apart otel projelerinde her oda bağımsız bir Sanibest Pro ünitesiyle planlanır. Ortak alan banyolarında ise yoğun trafiği taşıyacak şekilde merkezi yapılandırma tercih edilir. Karar saha keşfi sırasında oda sayısı ve oda dağılımına göre verilir.

Sektörlere Göre Sanibest Pro Yapılandırma Önerileri

Aşağıdaki tablo en sık karşılaşılan ticari sektörler için tipik kullanım profilini ve yapılandırma yaklaşımını özetler. Net karar saha keşfiyle netleşir.

Sektör Tipik Kullanım Profili Yapılandırma Notu Restoran ve kafe Yoğun servis saatleri Müşteri WC tek ünite Otel ve apart otel Sürekli kullanım Oda bazlı bağımsız ünite Spor salonu fitness Pik saatlerde yüksek yük Soyunma odası ortak ünite Plaj kulübü Sezonluk yüksek yoğunluk Açık alan dayanıklı kurulum Coworking ofis Mesai saatlerinde sürekli Kat bazlı ortak ünite AVM ve plaza Gün boyu yüksek trafik Çoklu cihaz ortak hat

Tablodaki notlar referans amaçlıdır. İşletmenin gerçek kullanım profili müşteri trafiği analizleri ve banyo ekipman sayısı ile netleşir. Turan Soğutma proje danışmanlığı bu hesabı saha keşfi aşamasında müşteriye somut çıktı olarak sunar.

Spor Salonu ve Fitness Merkezi Uygulamaları

Spor salonu ve fitness merkezi tuvaletleri pik saatlerde belirli zaman aralıklarında yüksek yoğunluğa maruz kalır. Akşam mesai sonrası ve hafta sonu sabah saatleri tipik pik aralıklarıdır. Sanibest Pro bu tepe yüklerini sorunsuz taşır.

Spor salonu uygulamasında öne çıkan kullanım profilleri:

• Soyunma odası ortak banyolarında yüksek tempolu ardışık kullanım taşınır

• Klozet, lavabo ve duş ortak bağlantısı tek cihazda toplanır

• Pik saatlerde sürekli sifon çekme döngüsü sorunsuz desteklenir

• Yüksek tork motor sürekli çalışma altında performans kaybı yaşamaz

Fitness merkezlerinin spor sonrası duş kullanımı klozet trafiğiyle birlikte cihaza eş zamanlı yük getirir. Sanibest Pro çoklu giriş yapısı bu eş zamanlılığı sorunsuz karşılar.

Plaj Kulübü, Coworking ve Diğer İşletmeler

Sanibest Pro restoran, otel ve spor salonu dışında pek çok farklı işletme tipinde uygulanır. Her sektörün kendine özgü yoğunluk paterni vardır.

Diğer önemli sektörler:

• Plaj kulübü ve havuz tesisleri sezonluk yüksek yoğunluk taşır ve dış mekân koşullarına dirençli kurulum gerektirir

• Coworking ve büyük ölçekli ofisler mesai saatlerinde sürekli kullanım profilini barındırır ve kat bazlı ortak banyo yapılandırması tercih edilir

• AVM ve plaza ortak alan tuvaletleri gün boyu yüksek trafiği yönetir ve çoklu Sanibest Pro üniteleri ile paralel hat kurulur

• Hastane bekleme alanı ve poliklinik tuvaletleri konuk ve personel kullanımını ayrı hatlarla yönetir

• Eğitim kurumları teneffüs saatlerinde dakikalar içinde tepe yüke ulaşır ve Sanibest Pro bu tepeleri rahatlıkla taşır

Her sektör için ortak prensip işletmenin servis sürekliliğini garanti altına almaktır. Turan Soğutma yetkili bayi olarak Sanibest Pro satışı, projelendirme, montaj ve bakım hizmetlerini Türkiye genelinde sunar.

Sıkça Sorulan Sorular

Sanibest Pro yatırım maliyeti konut modellerine göre ne kadar farklıdır?

Sanibest Pro ürün yatırım maliyeti konut tipi öğütücülerden yüksektir çünkü ticari sınıf bileşenler ve güçlendirilmiş motor kullanır. Ancak işletmelerde servis kesintisinin maliyeti çok daha yüksek olduğu için toplam sahip olma maliyetinde Sanibest Pro avantajlıdır. Net teklif Turan Soğutma keşif sürecinde sunulur.

Bir işletmede birden fazla Sanibest Pro kullanılabilir mi?

Evet. Büyük ölçekli işletmelerde her tuvalet alanı bağımsız Sanibest Pro ünitesi ile planlanabilir. Bu yaklaşım risk dağıtımı sağlar ve bir cihazda meydana gelen arızanın diğer alanları etkilemesini önler. Otel, plaza ve büyük restoran projelerinde sıkça uygulanır.

Sanibest Pro işletme bakım sözleşmesi kapsamına alınır mı?

Turan Soğutma kurumsal müşterilere yıllık bakım sözleşmesi sunar. Sözleşme kapsamında periyodik kontrol, parça temini ve öncelikli müdahale yer alır. Otel, restoran ve büyük ofis kompleksleri bu hizmetten genellikle yararlanır.

İşletme açılış sürecinde Sanibest Pro montajı ne zaman yapılır?

Sanibest Pro montajı genellikle iç dekorasyon tamamlanmadan önce sıhhi tesisat aşamasında yapılır. Bu sayede klozet, lavabo ve duş bağlantıları cihazla birlikte planlanır. İşletme açılış takvimi keşif aşamasında müşteriyle birlikte oluşturulur ve Turan Soğutma teslim sürecini bu takvime uyarlar.

Sanibest Pro, SFA Sanihydro'nun ticari sınıf WC öğütücüsü olarak yoğun kullanım profili olan işletmeler için tasarlanmıştır. Restoran, kafe, otel, apart otel, spor salonu, fitness merkezi, plaj kulübü, coworking, AVM ve plaza gibi farklı sektörlerde sektörel kullanım paternine göre yapılandırılır. Sessiz motor, güçlendirilmiş bıçak yapısı, çoklu cihaz girişi ve düşük arıza oranı ortak avantajlardır. Turan Soğutma SFA Sanihydro Türkiye yetkili bayisi olarak sektör bazlı projelendirme, satış, montaj ve kurumsal bakım hizmetlerini tek elden sunar.