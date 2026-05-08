Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelindeki mezarlıklar ve çevresinde şüpheli araç ve şahıslara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Emniyet birimlerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri sahada denetim faaliyetlerini sürdürdü. Özellikle mezarlık alanları ile çevresinde yoğunlaştırılan uygulamalarda, şüpheli görülen araçlar kontrol edilirken, şahıslar üzerinde de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

8 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 77 şahsın sorgulandığı öğrenildi. Ekiplerin, kamu düzeninin korunması, suç ve suç unsurlarının önlenmesi ile vatandaşların güven içerisinde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla farklı noktalarda uygulama yaptığı belirtildi.

Yetkililer, kent genelinde asayişin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini kaydetti.

