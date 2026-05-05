Malatya’da etkili olan yağış, akşam saatlerinde bir kazayı beraberinde getirdi. Doğanşehir ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki tır kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Doğanşehir ilçesi Çöplük mevkiinde yaşandı. Adıyaman istikametine ilerleyen A.K. (52) yönetimindeki 27 YV 358 plakalı tır, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü için çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.