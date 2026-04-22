Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sadıkoğlu, mesajında, 'Bundan tam 106 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleriyle Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş, Cumhuriyet yolunda en büyük adım atılmıştır' ifadelerini kullandı.

'23 Nisan Bağımsızlığın Simgesi'

23 Nisan'ın anlam ve önemine değinen Sadıkoğlu, '23 Nisan sadece bir bayram değil, bağımsızlığımızın ve demokrasimizin en güçlü simgelerinden biridir. Aynı zamanda geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza duyduğumuz güvenin en önemli göstergesidir' dedi.

'Güçlü Türkiye, İyi Yetişmiş Nesillerle Mümkün'

Sanayi ve üretim hedeflerine de dikkat çeken Sadıkoğlu, 'Sanayi ve üretim gücümüzü artırırken, bilimde, teknolojide ve inovasyonda söz sahibi olacak nesiller yetiştirmek zorundayız. Güçlü Türkiye'nin temeli, iyi yetişmiş çocuklarımızdır' ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu ayrıca, savaşlardan uzak, dostluğun hâkim olduğu ve çocukların hayatını kaybetmediği bir dünya temennisinde bulundu.

'Milli Mücadele Kahramanlarını Rahmetle Anıyoruz'

Mesajının sonunda Sadıkoğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum' dedi.

