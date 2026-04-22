Program kapsamında, yönetmenliğini Nesime Karateke'nin üstlendiği 'Seva (Birlikte)' adlı belgesel izleyiciyle buluşacak. Deprem sonrası Antakya'da yaşanan süreçlere odaklanan belgesel; belirsizlik, yas, iyileşme ve dayanışma temaları etrafında şekilleniyor.

Gösterim, bu akşam saat 20.30'da Adıyaman Belediyesi Abdülhamit Han Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Deprem Sonrası Yaşamlara Işık Tutuyor

Belgeselde, kadınlar, çocuklar ve gençlerin merkezde olduğu hikâyeler üzerinden, sanat ve üretim yoluyla hayatı yeniden kurma çabaları ele alınıyor. Dayanışma ve toplumsal iyileşme süreçlerine dikkat çeken yapım, izleyicilere farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

Gösterim Sonrası Forum

Belgesel gösteriminin ardından Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nun katılımıyla forum düzenlenecek. Etkinlikte, deprem sonrası yaşanan süreçler ve toplumsal dayanışma konuları ele alınacak.

Kültür ve Ekoloji Buluşması

'Documentarist Ekoloji Buluşmaları' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, Adıyaman'da kültür, sanat ve toplumsal farkındalık alanında önemli bir platform oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak : PERRE