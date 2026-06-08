Adıyaman'da doğal yaşamın, ormanların ve zeytinlik alanlarının korunması amacıyla faaliyet gösteren İpekli Köyü Ali Dağı Orman ve Zeytinlikleri Koruma Derneği, ilk olağan genel kurul toplantısını üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Genel kurulda, derneğin kuruluşundan bu yana yürüttüğü faaliyetler değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan seçimlerin ardından yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi.

Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Celal Yetgin, Ali Dağı ve çevresindeki doğal alanların korunmasının önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, bölgedeki ormanlık ve zeytinlik alanların gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Onursal üyeler Mahmut Dolaş ve Hüseyin Yapıcı da yaptıkları değerlendirmelerde, çevre gönüllülerinin ve vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekti. Bölgenin doğal değerlerinin korunması için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edilmesi gerektiğini ifade eden üyeler, çevre bilincinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Genel kurulun ardından görev dağılımını gerçekleştiren yeni yönetim kurulu, çevre koruma, ağaçlandırma, doğa eğitimi ve farkındalık çalışmaları başta olmak üzere çeşitli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Dernek yetkilileri, doğal mirasın korunmasına katkı sağlamak amacıyla tüm vatandaşları çevre duyarlılığı konusunda ortak hareket etmeye ve dernek faaliyetlerine destek vermeye davet etti.

Adıyamanlılar net

Kaynak : PERRE