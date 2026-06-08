İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullandı. Katz, Kudüs ve Osmanlı İmparatorluğu üzerinden değerlendirmelerde bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylemlerde bulundu.

Katz açıklamasında, 'Kudüs Konstantinopolis değil ve İsrail Devleti çökmekte olan Haçlı İmparatorluğu değil' ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'Kudüs 3 bin yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. Erdoğan ve sizin hayalini kurduğunuz Osmanlı İmparatorluğu çöktü ve bir daha asla geri dönmeyecek' sözlerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN YANIT: 'ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın açıklamalarına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yanıt verdi. Çiftçi, Filistin ve Kudüs konusundaki duruşlarının değişmeyeceğini vurguladı.

Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır'

Açıklamasının devamında Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Çiftçi, şu sözlere yer verdi:

'Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz.'

Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtı, iki ülke arasında son dönemde artan siyasi gerilimlerin gölgesinde yeni bir tartışma başlattı. Açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kaynak : PERRE