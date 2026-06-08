Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde sosyal yaşamı güçlendirmek, aile bağlarını kuvvetlendirmek ve vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 'Gençlik ve Aile' temasıyla gerçekleştirilen doğa buluşması programı, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla Karagöl'de renkli görüntülere sahne oldu. Valilik, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, gençleri, çocukları ve aileleri aynı çatı altında buluşturarak birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi. Şehrin doğal güzellikleri arasında yer alan Karagöl'de düzenlenen etkinlik, katılımcılara hem eğlenme hem de sosyalleşme imkânı sundu.

Karagöl'de Festival Havası

Sabah saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar, gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Doğal ortamın huzuruyla birleşen programda geleneksel halk oyunları gösterileri büyük ilgi görürken, ata sporları arasında yer alan güreş ve okçuluk müsabakaları da izleyicilerden yoğun alkış aldı. Özellikle çocuklar için hazırlanan etkinlik alanları gün boyunca dolup taşarken, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli oyunlar minik katılımcıların neşesine neşe kattı. Aileler çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılarak hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi.

Her Yaştan Vatandaş Bir Araya Geldi

'Gençlik ve Aile' temasıyla düzenlenen program, farklı yaş gruplarından vatandaşları aynı ortamda buluşturarak sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini ortaya koydu. Doğanın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşma fırsatı bulurken, aileleriyle kaliteli zaman geçirdi. Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan program, Kahramanmaraş'ta sosyal ve kültürel yaşamın gelişimine katkı sağlayan önemli organizasyonlardan biri oldu. Gün boyunca devam eden etkinlikler sayesinde Karagöl adeta bir şenlik alanına dönüştü.

Vatandaşlardan Tam Not

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan Ali Altun, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Çok güzel bir organizasyon olmuş. Eğlenmek için geldik ailecek. Beklediğimizden daha güzel bir etkinlik oluyor. İyi ki gelmişiz diyorum' ifadelerini kullandı. Programın beklentilerinin üzerinde olduğunu belirten Salih Ünlü ise, 'Bu kadar güzel bir etkinlik düzenleneceğini hiç düşünmemiştim. Sanki tüm Kahramanmaraş buraya gelmiş gibi çok yoğun bir katılım var' dedi. Karagöl'e yıllar sonra yeniden geldiğini söyleyen Mehmet Yalçın, 'Buraya ilk defa çocukken gelmiştim, şimdi de ikincisi oldu. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim' sözleriyle memnuniyetini paylaştı. Etkinliğin birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini vurgulayan Servet Mutlu da, 'Büyük bir katılım var, bu da organizasyonun güzelliğini gösteriyor. Birlik beraberlik içerisinde çok keyifli bir gün geçiriyoruz' şeklinde konuştu.



Kaynak : PERRE