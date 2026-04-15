Kahramanmaraş'ta Ayşer Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma genişletilirken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Saldırgan 16 Yaşında

Olay, Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula silahla gelen 16 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi, iki farklı sınıfta ateş açtı. Saldırıda 1 öğretmen ile 3 öğrenci hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş Valiliği'nden Açıklama

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırgan öğrencinin okula 5 silah ve 7 şarjörle geldiği belirtildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Okul Çevresinde Geniş Güvenlik Önlemi

Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Aktarılan bilgilere göre, saldırgan öğrencinin babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi U.M. hakkında gözaltı kararı verildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

HABER: KAHRAMANMARAŞ (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE