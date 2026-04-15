Valilikten yapılan açıklama şu şekilde;

'Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili süreç, güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Olaya ilişkin gerekli müdahale hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olup durum kontrol altındadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, paniğe kapılmamaları ve yalnızca yetkili kurumlardan yapılacak resmi açıklamaları dikkate almalarıdır. Asılsız bilgi ve söylentilerin yayılması, kamu düzenini olumsuz etkileyebileceğinden bu konuda hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir. Gelişmelere ilişkin bilgilendirmeler, resmi kanallar aracılığıyla düzenli olarak paylaşılacaktır.'

