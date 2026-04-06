Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, saha personellerine yönelik 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' düzenledi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelini kapsayan eğitim, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, AKBEL iş sağlığı ve güvenliği uzmanları koordinasyonunda hayata geçirildi.

Eğitimde, sahada görev yapan personelin karşılaşabileceği riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler detaylı olarak ele alındı. Katılımcılara; iş kazalarının önlenmesine yönelik temel prensipler, güvenli çalışma yöntemleri, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, acil durum prosedürleri ve risk analizi konularında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

İtfaiye ve yol yapım ekiplerinin görev alanlarına özgü tehlikeler örnek vakalar üzerinden değerlendirildi, olası senaryolara karşı doğru müdahale yöntemleri anlatıldı. Eğitim sırasında katılımcıların soruları yanıtlanarak sahadaki uygulamalara ilişkin karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı.

