Kahramanmaraş’ta 16 Nisan’da Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Saldırıda ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu’ndan sabah saatlerinde haber geldi. Günlerdir hastanede tedavisi süren küçük öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgede başlatılan süreç devam ederken, yaşanan gelişmeyle birlikte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı da arttı. Daha önce 1 öğretmen ve 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği olayda, Almina Ağaoğlu’nun da hayatını kaybetmesiyle toplam sayı 10’a yükseldi.

18 Günlük Tedavi Süreci Sona Erdi

Saldırıda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu’nun hastanede 18 gün boyunca tedavi altında tutulduğu öğrenildi. Doktorların tüm çabasına rağmen küçük öğrenci kurtarılamadı. Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Ağaoğlu’nun cenazesinin, Abdülhamid Han Camisi’nde kılınacak namazın ardından defnedileceği bildirildi.

Okul Saldırısında Can Kaybı Yükseldi

Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırıda ilk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci ise yaralanmıştı. Son gelişmeyle birlikte olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a çıktı.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, yetkililer tarafından benzer olayların önüne geçilmesine yönelik çalışmaların da gündemde olduğu belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulduğu ifade edildi.

Olayın Geçmişi

16 Nisan’da Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen saldırıda, 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin av tüfeğiyle okula girerek ateş açtığı bildirilmişti. Olay sırasında 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, çok sayıda öğrenci yaralanmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Almina Ağaoğlu’nun da yaşamını yitirmesiyle can kaybı 10’a yükseldi.

