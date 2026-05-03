Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada günün anlamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 3 Mayıs’ın Türk milletinin tarihine, kültürüne ve diline sahip çıkma iradesini yansıttığını belirten Ertaş, bu günün geçmişten bugüne uzanan bir bilinç ve duruşu temsil ettiğini ifade etti. 1944 yılında yaşanan sürecin Türk milliyetçiliği açısından önemli bir yer tuttuğunu aktaran Ertaş, bu tarihin yalnızca bir gün olmadığını, aynı zamanda bir fikrin savunulduğu dönem olarak öne çıktığını kaydetti. Açıklamada, milli ve manevi değerlere bağlılık, birlik ve beraberlik mesajları yer aldı.

3 Mayıs 1944, Bir Dönüm Noktasıdır

Açıklamada 3 Mayıs 1944 olaylarına da değinen Ertaş, bu tarihin yalnızca bir gün değil, aynı zamanda bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Ertaş, “3 Mayıs 1944, sadece bir tarih değil; aynı zamanda inancın, fikrin, milli duruşun ve Türkçülük fikrinin bedel ödenerek savunulduğu bir dönüm noktasıdır. O günlerde, Türk milliyetçiliğini savunan aydınlar türlü baskılara ve zulümlere maruz kalmış, ancak inandıkları Türkçülük davasından asla geri adım atmamışlardır” dedi.

Türk Milliyetçiliği Birleştirici Bir Anlayıştır

Türk milliyetçiliğinin temel yaklaşımına da değinen Ertaş, bu anlayışın ayrıştırıcı değil birleştirici bir nitelik taşıdığını belirtti.

Ertaş, “Türk milliyetçiliği; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan, geçmişinden güç alarak geleceğe yürüyen bir anlayıştır. Bu anlayış; milletimizin birlik ve beraberliğini esas alır, devletimizin bekasını ve milletimizin refahını her şeyin üzerinde tutar” ifadelerine yer verdi.

Milli Ve Manevi Değerlerle Mücadele Kararlılığı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen teşkilatları olarak yürüttükleri çalışmalara değinen Ertaş, milli ve manevi değerlere bağlılık vurgusu yaptı.

Ertaş, “Bizler, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen teşkilatları olarak; milli ve manevi değerlerimize bağlı, adalet ve hakkaniyet çizgisinden sapmadan, beş bin yıllık Türk tarihimizin mirasıyla emeğin ve alın terinin yanında durarak mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Dava İnsanları Rahmet Ve Minnetle Anıldı

3 Mayıs vesilesiyle 1944 olaylarında haksızlığa uğrayan isimleri de anan Ertaş, şu ifadelere yer verdi:

“3 Mayıs vesilesiyle; 1944 olaylarında haksızlığa uğrayan, çile çeken, ancak fikirlerinden vazgeçmeyen başta Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş, Reha Oğuz Türkkan, Nejdet Sançar ve Zeki Velidi Togan olmak üzere tüm dava insanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların ortaya koyduğu irade ve kararlılık, bugün bizlere yol göstermeye devam etmektedir.”

Birlik Ve Beraberlik Vurgusu

Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Ertaş, 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutladı.

Ertaş, “Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Türk dünyasının 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutluyor; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyoruz” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.