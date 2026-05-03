CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında yaptığı açıklamada basın özgürlüğünün demokratik toplumlar için taşıdığı öneme dikkat çekti. Basının halkın doğru bilgiye ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Tanal, bu hakkın Anayasa ile güvence altına alındığını hatırlattı. Açıklamasında gazetecilerin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları durumlara da değinen Tanal, basın mensuplarının özgür şekilde çalışmasının demokratik düzenin bir parçası olduğunu ifade etti. 3 Mayıs dolayısıyla yapılan değerlendirmede, basının bağımsız ve özgür şekilde faaliyet göstermesinin toplumun bilgiye erişimi açısından önemli bir yer tuttuğu aktarıldı.

'Basın Özgürlüğü Anayasa ile Güvence Altındadır'

Basın özgürlüğünün Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleriyle güvence altına alındığını hatırlatan Tanal, 'Basın özgürlüğü; Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleriyle güvence altına alınmış, demokratik hukuk devletinin temelidir. Halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşma hakkı ancak özgür gazetecilikle mümkündür' dedi.

'Tutuklu Bulunan Gazeteciler Derhal Serbest Bırakılmalıdır'

Gazetecilerin haber yaptıkları için gözaltına alınması ve tutuklanmasının ifade özgürlüğüne ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu savunan Milletvekili Tanal, Gazetecilerin haber yaptığı için gözaltına alınması, tutuklanması ve baskı görmesi; ifade özgürlüğüne ve hukuk devleti ilkesine açıkça aykırıdır. Tutuklu bulunan gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır' ifadelerini kullandı.

'Gazetecilik Suç Değildir'

Özgür basının demokrasinin güvencesi olduğunu vurgulayan Milletvekili Tanal, 'Unutulmamalıdır ki; özgür basın demokrasinin güvencesidir. Basının susturulduğu bir ülkede adalet de, şeffaflık da, halkın iradesi de zarar görür. Basın özgürlüğünü savunmak, aynı zamanda demokrasiyi savunmaktır. Gazetecilik suç değildir' dedi.

'Özgür Basın Susturulamaz'

Milletvekili Tanal, iktidarlarının görevlerinin basını susturmak olmadığının altını çizerek, 'Hukuk devleti; eleştiriye tahammül eden, basını baskı altına almayan devlettir. İktidarların görevi basını susturmak değil, hesap verebilir ve şeffaf olmaktır. Özgür basın susturulamaz, gerçekler karartılamaz' ifadelerini kullandı.

