Adıyaman Sevdalıları, Ankara'da faaliyet gösteren Adıyamanlı esnafa destek olmak amacıyla anlamlı bir organizasyon düzenledi. Ali Arıcak öncülüğünde gerçekleştirilen buluşma, hemşehri dayanışmasının güçlü örneklerinden biri oldu.

Başkentte ilk kez gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, Adıyamanlılar bu kez Özkan Tantuni işletmesinde bir araya geldi. İşletme sahibi Hacı Özkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa yoğun katılım sağlandı.

Dayanışma Mesajı Verildi

Samimi bir atmosferde geçen gecede, Ankara'da emek vererek çalışan Adıyamanlı esnafa destek mesajı öne çıktı. Katılımcılar, düzenlenen buluşmanın yalnızca sosyal bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda memleket kültürünü yaşatan önemli bir dayanışma örneği olduğunu dile getirdi.

'Hemşehrilerimizin Emeğine Sahip Çıkıyoruz'

Adıyaman Sevdalıları adına değerlendirmelerde bulunan Ali Arıcak, organizasyonun birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu belirtti. Arıcak, Ankara'da yaşayan Adıyamanlı esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Programın, ilerleyen süreçte farklı Adıyamanlı esnafların işletmelerinde de sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.

