AK Parti Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olan Kurt, sosyal güvenlik sisteminin vatandaşları hayatın her döneminde koruyan, emeği güvence altına alan ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir yapı olduğunu ifade etti.

Kurt, mesajında, 'Beşikten mezara hayatın her safhasında vatandaşını koruyan, emeği güvence altına alan ve geleceğe umutla bakmamıza katkı sunan sosyal güvenlik sistemimiz; sosyal adaletin, güçlü devlet anlayışımızın ve toplumsal dayanışmanın en kıymetli temellerinden biridir' ifadelerine yer verdi.

Sosyal güvenlik yapısının çalışanların alın terini, emeklilerin huzurunu ve ailelerin geleceğini güvence altına aldığını belirten Kurt, güçlü aile ve güçlü toplumun inşasında sistemin önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının sosyal devlet anlayışının sahadaki en önemli temsilcileri arasında yer aldığını ifade eden Kurt, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal güvenlik sistemini daha kapsayıcı hale getirmek amacıyla görev yapan tüm çalışanların Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı.

Kurt, mesajının sonunda güçlü sosyal güvenlik sisteminin Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, 'Güçlü sosyal güvenlik; güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye'nin en sağlam teminatıdır' dedi.

