Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tedavüldeki E-9 Emisyon Grubu banknotları arasında bulunan 5 TL'nin arka yüzünde Ordinaryüs Profesör Dr. Aydın Sayılı'nın portresi ile birlikte bilimsel gelişmeyi simgeleyen çeşitli figürler bulunuyor.

Atatürk'ün Dikkatini Çekti, Devlet Bursuyla ABD'ye Gönderildi

1913 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aydın Sayılı, eğitim hayatındaki başarısıyla genç yaşta dikkat çekti. Ankara Erkek Lisesi'nde öğrenim gördüğü dönemde düzenlenen Türk Tarih Kongresi sırasında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dikkatini çektiği belirtilen Sayılı, Atatürk'ün yönlendirmesiyle yükseköğrenim için yurt dışına gönderilen isimlerden biri oldu.

Devlet bursuyla ABD'ye gönderilen Sayılı, Harvard Üniversitesi'nde bilim tarihi alanında eğitim aldı. Ünlü bilim tarihçisi George Sarton'un öğrencisi olan Sayılı, burada bilim tarihi alanında doktora yapan dünyadaki ilk akademisyen olarak kayıtlara geçti.

Doktora çalışmasını 'İslam Dünyasında Rasathaneler' üzerine hazırlayan Sayılı, özellikle İslam medeniyetinin astronomi ve bilim tarihine katkıları üzerine yaptığı çalışmalarla uluslararası akademik çevrelerde tanındı.

Türkiye'de Bilim Tarihinin Kurucularından

Yurt dışındaki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Aydın Sayılı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde bilim tarihi alanının kurumsallaşmasında öncü rol üstlendi.

Bilim tarihi disiplininin Türkiye'de akademik bir alan haline gelmesinde etkili olan Sayılı, çok sayıda öğrenci yetiştirdi ve bilim tarihi üzerine kalıcı eserler bıraktı.

Akademik kariyeri boyunca özellikle Türk bilim tarihi, Osmanlı bilim tarihi, İslam bilim tarihi, astronomi tarihi alanlarında çalışmalar yürüttü.

Türkiye'de akademik dünyada en yüksek unvanlardan biri olan 'Ordinaryüs Profesör' unvanını alan Sayılı, bilimsel üretimi ve akademik katkılarıyla Türkiye'nin önde gelen bilim insanları arasında gösterildi.

Neden 5 TL'de Yer Alıyor?

Ekonomik değerin ötesinde kültürel ve simgesel anlam taşıyan banknotlarda yer alan isimler, ülkelerin tarihsel hafızasında önemli yere sahip kişiler arasından seçiliyor.

Aydın Sayılı'nın 5 TL banknotunda yer almasının başlıca nedenleri şöyle sıralanıyor:

Türkiye'de bilim tarihinin kurucu isimlerinden biri olması,

Bilim tarihi alanında dünyada doktora yapan ilk akademisyen olarak kabul edilmesi,

Cumhuriyet'in bilim ve akıl temelli kalkınma anlayışını temsil etmesi,

İslam medeniyetinin bilimsel mirasını akademik düzeyde dünyaya tanıtması.

Yetkililer ve akademik değerlendirmelerde, Aydın Sayılı'nın banknotta yer almasının, genç kuşaklara bilimsel düşüncenin önemini hatırlatan sembolik bir tercih olduğu ifade ediliyor.

Banknottaki Bilimsel Figürler Dikkat Çekiyor

5 TL banknotunun arka yüzünde Aydın Sayılı'nın portresinin yanı sıra bilimsel gelişmeyi temsil eden çeşitli görseller de yer alıyor.

Banknotta: DNA sarmalı, güneş sistemi sembolleri, atom modeli, bilimsel diyagramlar gibi figürler bulunuyor.

Bu tasarımın, Cumhuriyet'in akıl, bilim ve ilerleme vurgusunu yansıttığı değerlendiriliyor.

Bilim İnsanlarını Banknotlara Taşıyan Yaklaşım

Türkiye'de yeni nesil banknot tasarımlarında yalnızca siyasi figürlere değil; bilim, kültür, sanat ve edebiyat alanında iz bırakan isimlere de yer veriliyor.

5 TL'de Ordinaryüs Profesör Aydın Sayılı'nın bulunması da bu yaklaşımın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Günlük yaşamda çoğu kişinin dikkat etmeden kullandığı 5 TL, bu yönüyle Türkiye'nin bilim tarihine sessiz bir gönderme yapmayı sürdürüyor.

Kaynak : PERRE