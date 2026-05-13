Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları 30 derecelere yaklaştı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla yaz günlerini aratmayan görüntülerin oluştuğu kent genelinde meteorolojiden alınan bilgilere göre bugünden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

13 Mayıs Çarşamba Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 15/ 24 derece

Besni 13/ 20 derece

Çelikhan 11/21 derece

Gerger 15/25 derece

Gölbaşı 11/25 derece

Kahta 18/26 derece

Samsat 15/26 derece

Sincik 14/ 19 derece

Tut 15/23 derece

14 Mayıs Perşembe Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman Merkez 15/25 derece

Besni 13/20 derece

Çelikhan 10/21 derece

Gerger 13/23 derece

Gölbaşı 11/24 derece

Kahta 16/26 derece

Samsat 15/24 derece

Sincik 12/ 19 derece

Tut 14/23 derece

Kaynak : PERRE