Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları 30 derecelere yaklaştı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla yaz günlerini aratmayan görüntülerin oluştuğu kent genelinde meteorolojiden alınan bilgilere göre bugünden itibaren sağanak yağış bekleniyor.
13 Mayıs Çarşamba Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 15/ 24 derece
Besni 13/ 20 derece
Çelikhan 11/21 derece
Gerger 15/25 derece
Gölbaşı 11/25 derece
Kahta 18/26 derece
Samsat 15/26 derece
Sincik 14/ 19 derece
Tut 15/23 derece
14 Mayıs Perşembe Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman Merkez 15/25 derece
Besni 13/20 derece
Çelikhan 10/21 derece
Gerger 13/23 derece
Gölbaşı 11/24 derece
Kahta 16/26 derece
Samsat 15/24 derece
Sincik 12/ 19 derece
Tut 14/23 derece
