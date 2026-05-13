Adıyaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Çavana, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu'nu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, kentte sanayi ve teknoloji alanında yürütülen mevcut çalışmalar ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ortak Projeler Görüşüldü

Toplantıda, sanayi yatırımları, üretim kapasitesinin artırılması ve teknoloji alanında yapılabilecek ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni iş birliği fırsatlarının da değerlendirildiği ziyarette, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Ziyaretin karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdiği bildirildi.

Kaynak : PERRE