Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu (BİTUG) tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF (Capture The Flag) Yarışması düzenlendi.

Üniversite ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamalı yarışma ortamında kullanma fırsatı buldu. BİTUG Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada katılımcılar; kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde çalıştı.

Rektör Keleş Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarı diledi. Siber güvenlik alanında düzenlenen uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çeken Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Analitik Düşünme ve Takım Çalışması Öne Çıktı

Yarışma süresince öğrenciler, farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinliğin, öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalığını artırdığı belirtildi.

Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Verildi

Yarışma sonunda derece elde eden öğrencilere para ödülü takdim edilirken, etkinliğe katılan öğrencilere de katılım sertifikası verildi.

Ödül töreninde konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayan Gökçe Yakaryılmaz'a teşekkür ederek, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Programda ayrıca siber güvenlik alanının kamu kurumları ve özel sektör açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanırken, BİTUG Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu ifade etti.

