Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kurum ziyaretleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Merkez Müdürü Seydi Körede tarafından karşılanan Vali Küçük'e, merkezin işleyişi, çağrı karşılama süreçleri, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları ve il genelindeki çağrı istatistiklerine ilişkin brifing verildi.

Çağrı Süreçleri Değerlendirildi

Ziyarette, vatandaşlardan gelen acil çağrıların ilgili birimlere yönlendirilme süreçleri ile merkez bünyesinde yürütülen koordinasyon çalışmaları ele alındı. İl genelinde yürütülen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Küçük, Personelle Bir Araya Geldi

Merkez personeliyle sohbet eden Vali Küçük, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Küçük, acil durumlarda hızlı ve etkin müdahalenin önemine dikkat çekerek personele çalışmalarında başarı diledi.

