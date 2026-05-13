Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kurum ziyaretleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen tarafından karşılanan Vali Küçük'e, kurumun yürüttüğü çalışmalar ve devam eden projelere ilişkin brifing sunuldu.

Deprem konutları masaya yatırıldı

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ardından il genelinde yapımı süren ve vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarıyla ilgili son durum değerlendirildi. Yerinde dönüşüm projeleri kapsamında başlatılan ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşılırken, kentsel dönüşüm uygulamaları ile planlanan yeni projeler de ele alındı.

Köy evlerinde son durum değerlendirildi

Yetkililer tarafından köy evlerinin yapım sürecinde gelinen aşamaya ilişkin sunum yapılırken, devam eden çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kurumsal çalışmalar görüşüldü

Ziyarette ayrıca kurumun personel yapısı, yürütülen hizmetler ve sorumluluk alanına giren çalışmalar değerlendirilerek yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

