AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Doç. Dr. İshak Şan başkanlığındaki sağlık heyeti, Sağlık Bakanlığı'nda bir dizi temas gerçekleştirdi. Ziyarete İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Tepe ile ilgili sağlık yöneticileri katıldı.

Sağlık Yatırımları Değerlendirildi

Heyet, program kapsamında Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Öztürk ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantılarda Adıyaman genelinde devam eden sağlık yatırımları, 6 Şubat depremlerinin ardından güçlendirilen sağlık altyapısı, yeni hastane projeleri ve sağlık tesislerinin mevcut durumu ele alındı.

Kırsal Bölgelerde Sağlık Hizmetleri Gündemdeydi

Görüşmelerde ayrıca sağlık personeli planlaması, mevcut sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasına yönelik talepler değerlendirildi. Devam eden yatırımların hızlandırılması ve hastanelerde sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına ilişkin ihtiyaçlar Bakanlık yetkililerine iletildi.

'Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz'

Milletvekili İshak Şan, Adıyaman'ın sağlık alanındaki ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini belirterek vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı ve kaliteli şekilde ulaşabilmesi için Bakanlık ile koordineli çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

