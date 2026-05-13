Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'İhtisas Akademi' programı kapsamında, Milletvekili Mustafa Alkayış gençlerle bir araya geliyor.
AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Mustafa Alkayış, 'Küresel Krizler Karşısında Türkiye'nin Rolü' başlıklı konferansta küresel gelişmelerden Türkiye'nin bölgesel politikalarına, gençliğin geleceğe bakışından uluslararası dengelere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunacak.
Program, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Üniversite öğrencileri ve gençlerin yoğun katılım göstermesi beklenen etkinlikte, Türkiye'nın küresel krizler karşısındaki diplomatik ve stratejik rolü ele alınacak.
