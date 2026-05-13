Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Film Müzikleri Konseri', sanatseverleri unutulmaz film müzikleriyle buluşturacak. Öğrenci grubundan oluşan müzik ekibinin bugün sahne alacağı konserde, Adıyamanlı sanatçılar da performans sergileyecek.

Etkinlikte, sinema tarihine damga vuran film müzikleri seslendirilerek izleyicilere nostaljik ve duygu dolu anlar yaşatılacak.

Şef Kadrosu ve Sanatçılar Sahnede Olacak

Konserin şefliğini Mehmet Arslan üstlenecek. Programda piyano şefi Hakan Arslan, keman şefleri Nermin Arslan ile Ersin Siner ve bağlama şefi Baran Siner yer alacak.

Konserde solistler Hatice Avcı, Rojin Sayır, Berivan Taş ve Nafia Nur Aygül sahne performansı sergileyecek.

Programda ayrıca halk sanatçıları Mehmet Eryılmaz, Murat Çelik, Yusuf Büyükses, Musa Kolu ve Murat Aygül de eserlerini seslendirecek.

Konser Ücretsiz Gerçekleştirilecek

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konserin, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 19.30'da TPAO Kültür Merkezi'nde başlayacağı bildirildi.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konsere tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi.

