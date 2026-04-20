Adıyaman'da Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından ilçe sağlık müdürlükleri, sağlıklı hayat merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan hekim ve sağlık personeline yönelik Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi gerçekleştirildi. 13-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenen eğitime 16 hekim ve sağlık çalışanı katıldı. Üç gün boyunca interaktif yöntemlerle sürdürülen eğitimde, birinci basamak sağlık hizmetlerine ilişkin güncel uygulamalar ele alındı.

Sunumlar Halk Sağlığı Başkanı Dr. H. Mustafa Kutlu, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Kübra Seçkin, Uzm. Dr. Şeyma Yavuz, Dr. Sevtap Bilgiç, Uzm. Dr. Merve Nur Kutlu, Şube Müdürleri Mehmet Yetiş ve Yunus Han, Psikolog Yılmaz Uyanık ile Diyetisyen Abdullah Tepe tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimde; Bakanlığın misyon, vizyon ve stratejileri, mevzuat ve saha uygulamaları, izleme ve değerlendirme çalışmaları, bulaşıcı hastalık kontrol programları, aşı ile önlenebilir hastalıklar, zoonotik ve vektörel hastalıklar, kadın ve üreme sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı, kronik hastalıklar, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat, tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele, çevre ve çalışan sağlığı, laboratuvar hizmetleri ile göçmenler ve dezavantajlı gruplara yönelik halk sağlığı hizmetleri gibi başlıklar işlendi.

Eğitimlerle ilgili İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, interaktif tekniklerle yürütülen eğitimin birinci basamak sağlık hizmetlerinde güncel uygulamaların yeniden değerlendirilmesine ve yeni bir ivme kazandırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

