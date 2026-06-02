Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultay davasında verdiği ‘mutlak butlan’ kararının ardından CHP Genel Başkanı yeniden Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Kılıçdaroğlu’nun genel merkez binasında parti üyeleriyle toplanmasının ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi belirlendi. Listenin belirlenmesinin ardından parti sözcüsü olan Müslim Sarı, MYK listesini açıkladı. Sarı, şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere Bölge İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir kararla 21 Mayıs’ta, önceki dönem parti meclisimiz, önceki dönem genel başkanımızla beraber göreve çağrılmıştı ve bir mutlak butlan kararı vermişti. Bu mutlak butlan kararına istinaden de Cumhuriyet Halk Partisi’nin hukuk tarafından belirlenmiş yetkili kurulları ve organları çalışmaya başladı. Bu çerçevede bizler genel başkanımızın yönlendirmeleriyle, emirleriyle ve takdirleriyle bir MYK oluşturduk. Partinin yetkili organı olarak. Önümüzdeki günlerde bu haftadan başlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi’nin diğer organları da aşama aşama çalışmaya başlayacak. Parti meclisi, yüksek disiplin kurulu gibi organlarımız çalışmaya başlayacak. Ancak en üst karar organımız olan yani kurultaydan sonra ve genel başkanın belirlemesi ile oluşmuş olan Merkez Yürütme Kurulumuz’u bugün itibarıyla belirlemiş bulunuyoruz. Bendeniz de bu kurulu şimdi sizlerle, bütün basın mensupları aracılığı Türkiye’ye paylaşacağım. Kurulumuz genel başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor. 3 tane görevimiz genel başkan yardımcılığı çerçevesinde değil, kurul olarak değerlendirildi. Yani 3 alan, 3 branş kurul olarak değerlendirilecek. Orada kurul olarak çalışacağız. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak ve bunlar önemli alanlar, önemli birimler. Dolayısıyla daha ortak akılla ve daha kurulun kolektif içinde çalışma esasına göre oluşturuldu. Bunlar ekonomi politikaları, dış politika ile hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu 3 birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı, kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek. Onun dışında yine genel başkanımızın haricinde 18 kişi genel başkanımıza beraber 19 kişilik bir genel başkan yardımcıları heyeti, yani bir Merkez Yürütme Kurulumuz var."



Sarı, MYK listesindeki isimleri sırasıyla okuyacağını açıklayarak, "Genel sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu, İzmir milletvekilimiz olarak belirlendi. Yurtiçi örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcımız Orhan Sarıbal, Bursa milletvekili. İdari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı yani daha ziyade partilerimizin bildiği biçimiyle sayman olarak da Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Daha önce de Bülent Bey bu görevi yerine getiriyordu. Bendeniz hem parti sözcüsü olarak hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bu sürecin içinde yer alıyorum. Semra Dinçer yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Kendisi bildiğiniz üzere Ankara milletvekili. Medya ve halkla işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Deniz Demir arkadaşımız üstlendi. Yine kendisi bildiği üzere Ankara milletvekili. Sağlık politikalarından sorumlu genel Başkan yardımcımız Ali Rıza Erbay. Ali Rıza Bey de Ankara siyasetinde yine parti meclisi sürecinde bizimle beraber olan arkadaşlarımızdandı. İşveren sendikaları ve iş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Cemal Canpolat bu görevi üstlenmiş oldu. Kendisi daha önce biliyorsunuz İstanbul il Başkanlığı yapmış olan bir ağabeyimizdi. Sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcımız Necdet Saraç olarak değerlendirildi. Eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Yıldırım Kaya olarak değerlendirildi. Kendisi bu görevi üstlenecek. Gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Hasan Efe Uyar. Önceki dönemde MYK‘da da yer almıştı arkadaşımız. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Berhan Şimşek üstlendi bu görevi. Kendisi bu görev yerine getirecek. Bilgi ve iletişim teknolojiden sorumlu genel başkan yardımcısı Devrim Barış Çelik. Yine en son MYK‘da kendisi bu görevi üstlenmişti, bu görevi yeniden üstlendi. Ar-ge ve eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Hakan Uyanık. Genç arkadaşımız. Bölgesel kalkınma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Nevaf Bilek. Kendisi aynı zamanda Siirt ilimizin il başkanıydı. İşçi sendikaları ve STK’lardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Adnan Demirci arkadaşımız üstlenmiş oldu. Sanayi ve ticaret politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Tahsin Tarhan arkadaşımız üstlendi. Önceki dönem Kocaeli milletvekilimiz. İnsan hakları ve aileden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul milletvekilimiz üstlenmiş oldu. Dolayısıyla genel başkanımız dahil olmak üzere 19 kişi artı 3 de kurul şeklinde doğrudan genel başkanımıza bağlı olacak şekilde çalışacak. Bugün itibarıyla biz MYK’mızı oluşturmuş olduk" diye konuştu.



Ayrıca Sarı, bugün saat 18.00 itibarıyla ilk MYK toplantısını da gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu toplantıda bir genel değerlendirme yapacaklarını ifade eden Sarı, "MYK üyelerimizle beraber önümüzdeki süreçte yol haritasını, partinin diğer yetkili kurumlarının takvimini çalışmalarla ilgili süreci hep beraber değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu basın toplantısının çerçevesi MYK üyelerinin kimlerden oluştuğunu belirlemek üzere oluşmuştur bir çerçeveydi" dedi.

