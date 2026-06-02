Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da Mesut Ekni Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek tiyatro gösterisini izledi.

Adıyaman Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Topluluğu Lise Grubu öğrencileri tarafından hazırlanan ve Mesut Ekni Anadolu Lisesi öğrencilerinin katkılarıyla sahnelenen 'Bremen Mızıkacıları' adlı çocuk tiyatrosu, Adıyaman genelinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Köy okulları başta olmak üzere Gerger, Sincik ve Kahta ilçelerinde sahnelenen oyun, bu kez Mesut Ekni Anadolu Lisesi ev sahipliğinde ilkokul ve anaokulu öğrencileri için sahnelendi. Minik öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği gösteri, renkli görüntülere sahne oldu.

Tiyatro Gösterisine Yoğun İlgi

Sanatın eğitici ve birleştirici gücünü öğrencilerle buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında sahnelenen oyun, çocuklardan büyük beğeni topladı. Lise öğrencilerinin sahne performansı izleyiciler tarafından alkışlanırken, etkinlik boyunca öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

İl Müdürü Tosun Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Mesut Ekni Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatro gösterisini izledi. Ziyaret kapsamında öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Tosun, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bahar Şenliği ve Kermesi Ziyaret Etti

Program kapsamında okulda düzenlenen bahar şenliği ve kermesi de gezen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerin hazırladığı etkinlikleri inceledi. Öğrencilerin ortaya koyduğu emek ve gayreti takdir eden Tosun, organizasyonda görev alan öğretmenlere, öğrencilere ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

Sanat ve Eğitim Bir Araya Geldi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen etkinliğin, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunduğu belirtildi. Eğitimle sanatı buluşturan proje kapsamında görev alan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Topluluğu öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik edildi.

