Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, yağışlar nedeniyle hububat hasadının geçen yıla göre geciktiği, ancak birçok bölgede hasadın başladığı belirtildi.

Açıklamada, hasadını gerçekleştiren üreticilere depolama kolaylığı sağlamak amacıyla TMO tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin taahhütname karşılığında teslim alınmaya başlandığı kaydedildi.

Hububat piyasasının ve hasat sürecinin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, mevcut koşullar değerlendirilerek alım fiyatlarının belirlendiği ifade edildi.

TMO'nun açıkladığı 2026 yılı alım fiyatlarına göre 2. grup makarnalık buğday ve 2. grup ekmeklik buğdayın ton başına alım fiyatı 16 bin 500 TL olarak belirlenirken, 2. grup arpanın ton başına alım fiyatı ise 12 bin 750 TL oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında dekara toplam 980 TL ödeme yapılacağı bildirildi.

Ülke ortalama verimi dikkate alındığında ton başına toplam destek miktarının 3 bin 14 TL'ye karşılık geldiği belirtilen açıklamada, desteklerle birlikte üreticilerin eline geçecek toplam tutarın ekmeklik ve makarnalık buğdayda 19 bin 514 TL/ton, arpada ise 15 bin 764 TL/ton olacağı kaydedildi.

TMO tarafından satın alınan ürünlerin bedellerinin, teslimatın ardından en geç 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

Açıklamada, TMO hububat satışlarının 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla başlayacağı belirtilirken satış fiyatları da duyuruldu.

Buna göre 2. grup makarnalık buğday ve 2. grup ekmeklik buğdayın satış fiyatı ton başına 18 bin 500 TL, 2. grup arpanın satış fiyatı ise ton başına 14 bin TL olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, açıklamanın sonunda tüm üreticilere hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diledi.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE