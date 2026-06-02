Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı hububat alım fiyatlarının açıklanmasının ardından üreticilerden yoğun geri bildirim alındığı belirtilerek, belirlenen fiyatların çiftçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu ifade edildi.

İl Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, son yıllarda mazot, gübre, tohum, ilaç, sulama, işçilik ve finansman giderlerinde yaşanan artışların üretim maliyetlerini önemli ölçüde yükselttiğini belirtti.

Başkan Özkan, 'Açıklanan hububat alım fiyatları, üreticimizin emeğini ve artan maliyetlerini yeterince karşılayacak seviyede değildir' dedi.

Adıyamanlı çiftçilerin tüm zorluklara rağmen üretime devam ederek ülkenin gıda arz güvenliğine katkı sunduğunu kaydeden Özkan, sürdürülebilir tarımsal üretim için üreticinin emeğinin karşılığını almasının önem taşıdığını ifade etti.

Açıklamada, mevcut fiyatlarla birçok üreticinin gelir kaybı yaşayabileceği ve önümüzdeki üretim sezonuna ilişkin planlamalarda çeşitli sorunlarla karşılaşabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, açıklamasında yetkililere yönelik taleplerini de paylaştı.

Buna göre kurul;

Hububat alım fiyatlarının yeniden değerlendirilmesini,

Üretim maliyetleri dikkate alınarak üreticiyi koruyacak ilave desteklerin açıklanmasını,

Prim ve destekleme ödemelerinin artırılmasını,

Çiftçilerin finansman yükünü hafifletecek tedbirlerin hayata geçirilmesini talep etti.

Tarım sektörünün yalnızca çiftçiler için değil, ülkenin ekonomik ve sosyal geleceği açısından da temel unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Özkan, üreticinin korunmadığı bir ortamda tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin mümkün olmayacağını belirtti.

Özkan, açıklamasının sonunda çiftçilerin taleplerinin ilgili kurumlar tarafından dikkate alınacağına inandıklarını ifade ederek, tüm üreticilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE