Adıyaman'da düzenlenen törende konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, arıcılık ve zeytin yetiştiriciliğinin kent ekonomisi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi'nin finansmanını sağladığı ve Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Adıyaman'da Zeytin Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' ile 'Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında üreticilere arılı kovan ve zeytin fidanı desteği verildi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen teslim törenine Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ile çiftçiler katıldı.

Program kapsamında yetiştiricilere bin 500 adet arılı kovan ile 27 bin 916 adet tüplü zeytin fidanı teslim edildi. Dağıtılan zeytin fidanlarıyla birlikte toplam 821 dekar alanda yeni zeytin bahçeleri oluşturulacağı belirtildi.

Arıcılık ve zeytin üretimine vurgu

Törende konuşan Vali Abdullah Küçük, Adıyaman'ın iklimi ve coğrafi yapısının hem arıcılık hem de zeytin yetiştiriciliği açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Kentte bal üretimi ile zeytin ve zeytinyağı üretiminin her geçen yıl geliştiğini belirten Vali Küçük, üreticilere verilen desteklerin kırsal kalkınmaya katkı sunduğunu kaydetti.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ise, arıcılık ve zeytin yetiştiriciliğinin tarımsal üretim açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, dağıtımı yapılan arılı kovan ve zeytin fidanlarının üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

