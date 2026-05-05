Adıyaman'da etkili olan şiddetli yağış ve dolu afeti, tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Afetten zarar gören üreticilere yönelik açıklama yapan Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahada çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, afetten etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun dilekleri iletilirken, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı vurgulandı. Açıklamada, meydana gelen zararların tespitine yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği ifade edildi.

Yetkililer, üreticilerin emeğinin korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, kamu kurumlarının tüm imkânlarıyla sahada olduğu ve çiftçilerin yanında olmaya devam edeceği mesajını verdi.

