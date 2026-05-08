Zincir marketler, sebze ve meyve halleri, üretici pazarları ile toptan satış noktalarında görevli tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında tarım ürünlerinin üretim aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçteki fiyat hareketleri takip edilirken, elde edilen veriler sistem üzerinden kayıt altına alındığı açıklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, gerçekleştirilen çalışmalar ve denetimlerle, fiyat oluşumlarının izlenmesi, piyasa istikrarına katkı sağlanması ve kamuoyunda fiyat şeffaflığının güçlendirilmesi amaçlandığı belirtildi.

İl Müdürü Abdulkadir Akkan, yaptığı açıklamada; TÜFİS kapsamında yürütülen faaliyetlerin tarım ürünleri piyasasının sağlıklı işleyişi açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Üretimden satış aşamasına kadar oluşan fiyat verilerinin düzenli olarak değerlendirildiğini ifade eden Akkan, yapılan çalışmaların hem üreticinin emeğinin korunmasına hem de vatandaşların ürünlere doğru fiyat bilgisiyle ulaşmasına katkı sunduğunu vurgulayarak saha faaliyetlerinin belirlenen plan doğrultusunda sürdürüleceğini dile getirdi.

Kaynak : PERRE