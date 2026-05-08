Adıyaman Belediyesi tarafından 9. Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen çocuk etkinlikleri, Eğriçay Parkı'nda yoğun katılımla başladı. 14 ve 16 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen vahim saldırılar nedeniyle ertelenen 23 Nisan kutlamaları, Başkan Tutdere'nin çocuklara verdiği söz doğrultusunda yeniden planlandı.

Parkta kurulan oyun alanları, eğlence aktiviteleri, boyama atölyeleri ve ikram noktaları çocuklardan büyük ilgi gördü. Aileleriyle birlikte Eğriçay Parkı'nı dolduran çocuklar, 23 Nisan coşkusunu gecikmeli de olsa neşe içinde yaşadı.

Eğriçay Parkı Çocuk Sesleriyle Şenlendi

Adıyaman Belediyesi ile Playland iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Eğriçay Parkı, çocukların neşesiyle renklendi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklar, hazırlanan oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Patlamış mısır, meyve suyu ve çeşitli ikramların da sunulduğu etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de 23 Nisan coşkusunu gecikmeli de olsa doyasıya yaşadı.

Başkan Tutdere Çocukların Sevincine Ortak Oldu

Etkinlik alanını ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklarla oyunlar oynayan, boyama etkinliklerine katılan ve onlarla sohbet eden Başkan Tutdere, ailelerle de bir araya geldi.

Çocukların yüzündeki tebessümün her şeye değer olduğunu belirten Başkan Tutdere, ertelenen etkinlikleri daha güçlü ve daha coşkulu bir programla gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Tutdere: 'Çocuklarımızın Mutluluğu En Büyük Motivasyonumuz'

Başkan Tutdere, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında planladığımız etkinlikleri, bölgemizde yaşanan acı okul saldırıları nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. O gün çocuklarımıza, ilerleyen günlerde daha güzel ve daha coşkulu bir programla yeniden buluşacağımızın sözünü vermiştik. Bugün bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, neşesi ve mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Onlar bizim en kıymetlimiz, en birinci önceliğimizdir. Çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, mutlu olduğu ve geleceğe umutla baktığı bir Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz.'

