Saldırı anları görüntülere yansıdı

6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlik sırasında, tribünlerde Türk bayrağı açan öğrencilere fiziki müdahalede bulunulduğu bildirildi. Olay anına ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı kişilerin sloganlar attığı, bayrak açan öğrencilerin üzerine yürüdüğü ve arbede yaşandığı görüldü. Görüntülerde ayrıca, bazı şüphelilerin öğrencilere içki şişesi fırlattığı, kemerle vurduğu ve tekme attığı anların yer aldığı ifade edildi.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerden birinin, olayları başlattığı öne sürülen İ.K. olduğu ve emniyet ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

ODTÜ'den açıklama

Orta Doğu Teknik Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, etkinlikler sırasında yaşanan şiddet olaylarının üzüntüyle karşılandığı ve kınandığı belirtildi. Açıklamada, üniversitenin ifade özgürlüğü, çoğulculuk ve karşılıklı saygı ilkelerini benimsediği vurgulanarak, şiddet içeren hiçbir eylemin kabul edilemeyeceği ifade edildi.

'Bayrağa saygısızlık kabul edilemez'

Üniversite açıklamasında, Türk bayrağının toplumun ortak değeri olduğuna dikkat çekilerek, 'Türk bayrağı, bu toprakların ortak hafızasını, fedakarlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerleri temsil etmektedir. Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyoruz' denildi.

İnceleme süreci sürüyor

Açıklamada ayrıca, olayla ilgili inceleme sürecinin başlatıldığı, şiddet eylemlerine karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin yürütüleceği kaydedildi. Üniversite yönetimi, öğrencileri sağduyulu ve saygılı bir iletişim dili benimsemeye davet etti.

