TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Alkayış, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın Adıyaman'daki deprem konutlarına ilişkin eleştirilerine yönelik iddiaları ile ilgili konuştu.

Alkayış, deprem sonrası süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin tüm kurumlarının sahada olduğunu vurgulayarak, Adıyaman'da bugüne kadar 77 bin 449 konutun vatandaşlara teslim edildiğini ifade etti. Bu rakamın, yürütülen yeniden imar ve ihya çalışmalarının büyüklüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Söz konusu konutların büyük bölümünün vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandığını, sınırlı sayıdaki teknik ve müteahhit kaynaklı uyuşmazlıkların ise ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini dile getiren Alkayış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün vatandaş mağduriyeti oluşmaması için süreci titizlikle yönettiğini kaydetti.

'Adıyaman milletvekilleri nerede?' yönündeki değerlendirmelere de cevap veren Alkayış, kendilerinin sahada, deprem bölgesinde ve vatandaşın yanında kesintisiz şekilde görev yaptıklarını belirterek, 'Biz milletimizin yanındayız, sahadayız ve çözüm üretmeye devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Alkayış ayrıca, deprem sonrası yürütülen çalışmaların bir polemik konusu değil, devlet-millet dayanışmasıyla yürütülen büyük bir yeniden inşa süreci olduğunu vurguladı.

