Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında yürüttüğü denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Ekipler tarafından zincir marketler, sebze ve meyve halleri, üretici pazarları ve toptan satış noktalarında düzenli kontroller gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde, tarım ürünlerinin üretimden tüketiciye uzanan süreçteki fiyat hareketleri titizlikle izlenerek kayıt altına alınıyor. Denetimlerin temel amacı fiyat değişimlerini yakından takip etmek, piyasa dengesini korumak ve fiyat şeffaflığını sağlamak olarak belirtiliyor.

Müdür Abdulkadir Akkan, TÜFİS kapsamında yürütülen çalışmaların belirlenen program doğrultusunda planlı, düzenli ve kararlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.