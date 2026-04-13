Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde ve Yeni Mahalle'de altyapı çalışmaları sonrası zarar gören 2. ve 3. Çevreyolu güzergâhlarında onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından yürütülen asfalt yama ve yenileme çalışmalarıyla yollardaki deformasyonların giderildiği, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Belediye ekipleri, kent genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

