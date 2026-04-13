Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) tarafından gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, İstanbul Şube Başkanlığı görevine iş insanı Aydın Alagöz yeniden seçildi. Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda, yeni dönem hedefleri ve projeler de ele alındı.

Kendisine duyulan güven için teşekkür eden GEADER İstanbul Şube Başkanı Aydın Alagöz, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, 'GEADER çatısı altında İstanbul'da sanayi-enerji alanında önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz. Sektörel iş birliklerini artırarak hem bölgesel hem de ulusal düzeyde katma değer sağlayacak projeler geliştireceğiz. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız' dedi.

GEADER Genel Başkanı Ömer Çelebi ise yaptığı açıklamada, 'İstanbul gibi stratejik öneme sahip bir şehirde şube başkanlığı görevine yeniden seçilen Aydın Alagöz'ün derneğimize önemli katkılar sunduğunu ve bundan sonra daha da sunacağına inanıyoruz. Yeni dönemde sanayi-enerji alanındaki araştırma, geliştirme ve iş birliği faaliyetlerimizi daha da ileri taşıyacağız. Kendisine ve yönetimine başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Yeni yönetimle birlikte GEADER İstanbul Şubesi'nin önümüzdeki dönemde sektöre yönelik projelerini artırarak sürdürmesi bekleniyor.

